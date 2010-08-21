Ганновер-96 - Айнтрахт

|26 тур
|13 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|2:1
|Ганновер-96
|26 тур
|13 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|2:1
|Ганновер-96
|31 тур
|9 мая, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:1
|Айнтрахт
|14 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|4:0
|Ганновер-96
|28 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|11 тур
|26 октября, пятница
|22:30
|Айнтрахт
|0:0
|Ганновер-96
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Боруссия Д
|34
|23
|6
|5
|67:22
|+45
|75
|2.
|Байер
|34
|20
|8
|6
|64:44
|+20
|68
|3.
|Бавария
|34
|19
|8
|7
|81:40
|+41
|65
|4.
|Ганновер-96
|34
|19
|3
|12
|49:45
|+4
|60
|5.
|Майнц
|34
|18
|4
|12
|52:39
|+13
|58
|6.
|Нюрнберг
|34
|13
|8
|13
|47:45
|+2
|47
|7.
|Кайзерслаутерн
|34
|13
|7
|14
|48:51
|-3
|46
|8.
|Гамбург
|34
|12
|9
|13
|46:52
|-6
|45
|9.
|Фрайбург
|34
|13
|5
|16
|41:50
|-9
|44
|10.
|Кельн
|34
|13
|5
|16
|47:62
|-15
|44
|11.
|Хоффенхайм
|34
|11
|10
|13
|50:50
|0
|43
|12.
|Штутгарт
|34
|12
|6
|16
|60:59
|+1
|42
|13.
|Вердер
|34
|10
|11
|13
|47:61
|-14
|41
|14.
|Шальке-04
|34
|11
|7
|16
|38:44
|-6
|40
|15.
|Вольфсбург
|34
|9
|11
|14
|43:48
|-5
|38
|16.
|Боруссия М
|34
|10
|6
|18
|48:65
|-17
|36
|17.
|Айнтрахт Ф
|34
|9
|7
|18
|31:49
|-18
|34
|18.
|Санкт-Паули
|34
|8
|5
|21
|35:68
|-33
|29