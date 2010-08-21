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Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)

Ганновер-96 - Айнтрахт

21.08.2010, Суббота, 17:30 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Германия. Бундеслига, 1 тур Ганновер-96 - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Айнтрахт
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 2:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Ганновер-96 1:1 Айнтрахт
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 4:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
28 тур
12 апреля, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Айнтрахт
11 тур
26 октября, пятница 22:30 Айнтрахт 0:0 Ганновер-96
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 34 23 6 5 67:22 +45 75
2. Байер 34 20 8 6 64:44 +20 68
3. Бавария 34 19 8 7 81:40 +41 65
4. Ганновер-96 34 19 3 12 49:45 +4 60
5. Майнц 34 18 4 12 52:39 +13 58
6. Нюрнберг 34 13 8 13 47:45 +2 47
7. Кайзерслаутерн 34 13 7 14 48:51 -3 46
8. Гамбург 34 12 9 13 46:52 -6 45
9. Фрайбург 34 13 5 16 41:50 -9 44
10. Кельн 34 13 5 16 47:62 -15 44
11. Хоффенхайм 34 11 10 13 50:50 0 43
12. Штутгарт 34 12 6 16 60:59 +1 42
13. Вердер 34 10 11 13 47:61 -14 41
14. Шальке-04 34 11 7 16 38:44 -6 40
15. Вольфсбург 34 9 11 14 43:48 -5 38
16. Боруссия М 34 10 6 18 48:65 -17 36
17. Айнтрахт Ф 34 9 7 18 31:49 -18 34
18. Санкт-Паули 34 8 5 21 35:68 -33 29
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