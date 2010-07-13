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Шинник - Крылья Советов
Шинник - Крылья Советов: обзор матча 13 июля 2010
Шинник
13.07.2010, вторник, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
41'
М. Вьештица (П)
80'
А. Говоров
39'
Г. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Крылья Советов
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 2:1!
А. Говоров
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Рыжков
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Р. Григорян
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
А. Алхазов
️️️️
Е. Савин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вьештица
ГОЛ! 0:1!
Г. Дрмич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
10
Артем Мотов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Крылья Советов
30
Никита Алексеев
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-2
1
Городов
13
Белецкий
16
Вьештица
2
Поворов
33
Сухов
20
Войдель
28
Рыжков
28
Григорян
10
Корытько
26
Архипов
31
Монарев
4-1-4-1
22
Цыган
33
Дрмич
63
Белозеров
0
Таранов
26
Васиев
15
Цаллагов
36
Самсонов
20
Аджинджал
19
Иванов
11
Ткачев
99
Савин
28
Григорян
88
Лацузбая
88
Лацузбая
28
Григорян
Лобос
33
Еркин
33
Еркин
Лобос
28
Рыжков
20
Говоров
20
Говоров
28
Рыжков
20
Аджинджал
56
Гриднев
56
Гриднев
20
Аджинджал
15
Цаллагов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Цаллагов
99
Савин
13
Алхазов
13
Алхазов
99
Савин
Остались в запасе
Шинник
Крылья Советов
10
Артем Мотов
ЦФ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Денис Бояринцев
30
Никита Алексеев
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
10
Артем Мотов
ЦФ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Остались в запасе
30
Никита Алексеев
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Шинник - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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