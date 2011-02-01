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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Лестер
Шеффилд Юнайтед - Лестер: обзор матча 01 февраля 2011
Шеффилд Юнайтед
01.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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Англия. Первая лига, 16 тур
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21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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2 : 2
31.10.2026
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3 : 0
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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