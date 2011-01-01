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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 января 2011
Бернли
01.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
4 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бернли - Шеффилд Юнайтед
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Матчи команд
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