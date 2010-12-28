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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2010
Норвич Сити
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
4 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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1 : 1
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Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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