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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Суонси
Лидс - Суонси: обзор матча 11 сентября 2010
Лидс
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
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Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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