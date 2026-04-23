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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Сьенсиано
Депортиво Лос Чанкас - Сьенсиано: обзор матча 23 апреля 2026
Депортиво Лос Чанкас
23.04.2026, четверг, 23:00
Перу. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сьенсиано
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Лос Чанкас - Сьенсиано
Завершен
Замена
️️️️➡️️
Franco Torres
90'
+5
90'
+3
Замена
Matías Succar
️️️️➡️️
Henry Caparó
90'
+9'
80'
Желтая карточка
Henry Caparó
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
Adrián Quiroz
79'
Замена
Brayan Guevara
️️️️➡️️
Ayrthon Quintana
78'
77'
Замена
Rotceh Aguilar
️️️️➡️️
C. Nunez
68'
Желтая карточка
Cristian Souza
65'
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
M. Martinich
Замена
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
64'
45'
+1'
Желтая карточка
Franco Torres
29'
27'
Желтая карточка
Ademar Robles
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
10
Franco Torres
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
11
Jarlin Quintero
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
13
C. Nunez
ЦЗ
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
3
Kevin Becerra
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
16
M. Martinich
ЦЗ
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
21
Carlos Garcés
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
30
Michael Kaufman
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
26
Rotceh Aguilar
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
88
Gerson Barreto
ЦП
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
4-5-1
1
24
26
31
33
8
5
15
11
10
18
3-2-2-3
31
3
39
16
13
4
7
29
21
10
11
31
14
14
31
8
6
6
8
13
26
26
13
16
88
88
16
39
19
19
39
Остались в запасе
Депортиво Лос Чанкас
Сьенсиано
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
1
G. Falcon
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Остались в запасе
1
G. Falcon
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Сьенсиано
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
18
Офсайды
5
2
Количество передач
287
246
Сейвы
4
4
Точность передач %
70
58
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio Los Chankas, Andahuaylas
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- : -
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- : -
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- : -
17.07.2026
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- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
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- : -
18.07.2026
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АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
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3 : 2
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Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
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Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
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