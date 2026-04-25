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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Индепендьенте дель Валле - Леонес
Индепендьенте дель Валле - Леонес: обзор матча 25 апреля 2026
Индепендьенте дель Валле
25.04.2026, суббота, 22:10
Эквадор. Лига Про, 11 тур
2 : 1
Завершен
Леонес
45+1'
M. Perello
48'
Д. Реаско
28'
S. Arrieta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Леонес
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
R. Arroyo
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️
Emerson Pata
85'
85'
Замена
Nestor Caicedo
️️️️➡️️
C. Solano
85'
Замена
Maiky De La Cruz
️️️️➡️️
Dario Pazmino
84'
Травма
Dario Pazmino
Травма
Emerson Pata
84'
Замена
Daykol Romero
️️️️➡️️
Джон Эспиноса
68'
Замена
Жорди Альсивар
️️️️➡️️
Себастьян Мендес
68'
53'
Замена
M. Caramuto
️️️️➡️️
J. Cabeza
ГОЛ! 2:1!
Джоркаефф Реаско
48'
Замена
Arón Rodríguez
️️️️➡️️
Matías Perello
46'
Замена
Mateo Carabajal
️️️️➡️️
Andy Velasco
46'
Желтая карточка
Себастьян Мендес
45'
+9
45'
+9
Гол отменен - офсайд
C. Solano
ГОЛ! 1:1!
Matías Perello
Пас отдал
Джоркаефф Реаско
45'
+1
45'
+5'
33'
Замена
C. Solano
️️️️➡️️
S. Arrieta
32'
Травма
S. Arrieta
31'
Желтая карточка
Leonel Nazareno
28'
ГОЛ! 0:1!
S. Arrieta
Пас отдал
Segundo Portocarrero
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
1
Альдаир Кинтана
ВР
33
Andy Velasco
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Gustavo Cortez
ЦП
8
Youri Ochoa
ЦП
31
Emerson Pata
ЦП
10
Хуниор Сорноса
(К)
АП
99
Джоркаефф Реаско
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
32
A. Aguas
ЦЗ
4
R. Arroyo
ЦЗ
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
13
J. Cabeza
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
9
S. Arrieta
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Индепендьенте дель Валле
12
Eduardo Bores
ВР
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
20
Aníbal Gómez
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ОП
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
16
R. Briones
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
50
Juan Angulo
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
9
Карлос Гонсалес
ЦФ
Леонес
22
Jeferson Arroyo
ВР
19
Óscar Pepinos
ЦЗ
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
11
M. Caramuto
ЦП
16
Maiky De La Cruz
ЦП
5
Tobías Coppo
ЦП
33
Andrés Chacón
ЦП
99
C. Solano
ЦФ
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кинтана
33
23
4
Эспиноса
32
Мендес
15
8
31
10
Сорноса
11
99
Реаско
3-2-3-2
45
23
2
34
32
4
13
8
70
9
40
33
14
14
33
4
Эспиноса
13
13
4
Эспиноса
32
Мендес
6
Альсивар
6
Альсивар
32
Мендес
11
17
17
11
19
19
13
11
11
13
70
16
16
70
9
99
99
9
27
27
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Леонес
12
Eduardo Bores
ВР
20
Aníbal Gómez
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
16
R. Briones
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
50
Juan Angulo
ЦФ
9
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
22
Jeferson Arroyo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
5
Tobías Coppo
ЦП
33
Andrés Chacón
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Остались в запасе
12
Eduardo Bores
ВР
20
Aníbal Gómez
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
55
Дарвин Гуагуа
ЦП
16
R. Briones
ЦП
53
Justin Lerma
ЦП
50
Juan Angulo
ЦФ
9
Карлос Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
22
Jeferson Arroyo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
5
Tobías Coppo
ЦП
33
Andrés Chacón
ЦП
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Леонес
1
4
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
12
Офсайды
2
5
Количество передач
477
299
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
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