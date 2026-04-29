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АПОЭЛ - Аполлон: обзор матча 29 апреля 2026

АПОЭЛ
29.04.2026, среда, 18:00
Кипр. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Аполлон
Матч Статистика Личные встречи Коэффициенты
Статистика матча АПОЭЛ - Аполлон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
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АПОЭЛ
Аполлон
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Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
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2025.02.13 19:35
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2025.01.03 11:40
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
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АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
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38-летний Вальбуэна определился с новым клубом
2023.07.27 08:45
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2023.02.09 23:32
1
Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра
2023.01.23 22:35
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АПОЭЛ
Аполлон
Кипр. Кубок, Финал
Аполлон
0 : 2
29.05.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 36 тур
Пафос
2 : 0
22.05.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 36 тур
Омония
5 : 2
22.05.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 35 тур
АПОЭЛ
0 : 3
16.05.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 35 тур
Аполлон
3 : 2
16.05.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 36 тур
Пафос
2 : 0
22.05.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 35 тур
АПОЭЛ
0 : 3
16.05.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 34 тур
Аполлон
2 : 0
10.05.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Арис
1 : 0
06.05.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
АПОЭЛ
1 : 0
03.05.2026
АЕК
Кипр. Кубок, Финал
Аполлон
0 : 2
29.05.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 36 тур
Омония
5 : 2
22.05.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 35 тур
Аполлон
3 : 2
16.05.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 34 тур
Аполлон
2 : 0
10.05.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
АЕК
1 : 0
06.05.2026
Аполлон
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