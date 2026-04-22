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Расписание матчей
Кипр. Кубок
Аполлон - АПОЭЛ
Аполлон - АПОЭЛ: обзор матча 22 апреля 2026
Аполлон
22.04.2026, среда, 19:00
Кипр. Кубок, 1/2 финала
4 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аполлон - АПОЭЛ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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5 : 2
22.05.2026
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