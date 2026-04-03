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Расписание матчей
Азербайджан. Кубок
Карабах - Сабах
Карабах - Сабах: обзор матча 03 апреля 2026
Карабах
03.04.2026, пятница, 19:00
Азербайджан. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Сабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Карабах - Сабах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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