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Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 19 марта 2011
Сток Сити
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
29'
Д. Уолтерс
47'
Д. Пеннант
49'
Д. Хиггинботэм
90+2'
Р. Фуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 4:0!
Р. Фуллер
Пас отдал
Д. Уолтерс
+2
Замена
Р. Фуллер
️️️️
К. Джонс
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
С. Кэмпбелл
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Д. Пью
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 3:0!
Д. Хиггинботэм
ГОЛ! 2:0!
Д. Пеннант
Желтая карточка
М. Этерингтон
+2
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Х. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
3
Хиггинботэм
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
9
Джонс
3-2-3-2
22
Харпер
5
Кэмпбелл
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Симпсон
21
Энрике
8
Бартон
24
Тиоте
4
Нолан
26
Амеоби
11
Левенкрандс
26
Этерингтон
3
Пью
3
Пью
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
7
Пеннант
9
Джонс
19
Фуллер
19
Фуллер
9
Джонс
5
Кэмпбелл
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
5
Кэмпбелл
21
Энрике
3
Фергюсон
3
Фергюсон
21
Энрике
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Салиф Диао
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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