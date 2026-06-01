«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70

«Ордабасы» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.6

«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70

«Каспий» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«Каспий» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.2

«Иртыш» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

«Иртыш» Павлодар – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.40