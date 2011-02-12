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Сандерленд - Тоттенхэм
Сандерленд - Тоттенхэм: обзор матча 12 февраля 2011
Сандерленд
12.02.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
11'
А. Гьян
43'
М. Доусон
57'
Н. Кранчар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Тоттенхэм
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Дефо
Замена
Б. Зенден
️️️️
Н. Онуоха
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
А. Леннон
️️️️
С. Пиенаар
Травма
С. Пиенаар
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Э. Гомес
Желтая карточка
К. Ричардсон
Травма
С. Мальбранк
ГОЛ! 1:2!
Н. Кранчар
Пас отдал
Сандро
Желтая карточка
М. Доусон
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Пас отдал
С. Пиенаар
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
Пас отдал
К. Ричардсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
15
Киран Ричардсон
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
30
Сандро
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-1-1
1
Гордон
27
Бардсли
19
Брамбл
26
Менса
5
Онуоха
10
Мальбранк
4
Мунтари
14
Хендерсон
15
Ричардсон
29
Сессеньон
3
Гьян
4-1-2-1-2
1
Гомес
14
Чорлука
36
Галлас
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
16
Дженас
19
Кранчар
20
Пиенаар
30
Сандро
10
Павлюченко
9
Дефо
10
Мальбранк
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
10
Мальбранк
5
Онуоха
7
Зенден
7
Зенден
5
Онуоха
9
Дефо
8
Паласиос
8
Паласиос
9
Дефо
20
Пиенаар
12
Леннон
12
Леннон
20
Пиенаар
Остались в запасе
Сандерленд
Тоттенхэм
22
Симон Миньоле
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
23
Карло Кудичини
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сандерленд - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
40986 из 49000 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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