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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Мексика
Аргентина - Мексика: обзор матча 27 июня 2010
Аргентина
27.06.2010, воскресенье, 22:30
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Мексика
26'
К. Тевес
33'
Г. Игуаин
52'
К. Тевес
71'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Мексика
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Родригес
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
Х. Торрадо
Замена
Х. Себастьян Верон
️️️️
К. Тевес
Замена
Г. Франко
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Замена
П. Баррера
️️️️
А. Баутиста
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Р. Маркес
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Габриэль Хайнце
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
(К)
ОП
0
Макси Родригес
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Мексика
1
Оскар Перес
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рикардо Осорио
ЦЗ
0
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
16
Эфраин Хуарес
ПЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ОП
6
Херардо Торрадо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Аргентина
0
Диего Посо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Марио Болатти
ЦП
8
Хуан Себастьян Верон
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
18
Мартин Палермо
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
22
Альберто Медина
ЦП
8
Исраэль Кастро
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
11
Карлос Вела
ЦФ
10
Куатемок Бланко
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
4-1-1-2-2
9
Ромеро
6
Хайнце
4
Бурдиссо
15
Демичелис
19
Отаменди
14
Маскерано
0
Родригес
10
Месси
11
Ди Мария
11
Тевес
9
Игуаин
4-1-2-2-1
1
Перес
16
Хуарес
5
Осорио
0
Родригес
5
Сальсидо
4
Маркес
6
Торрадо
18
Гуардадо
6
Дос Сантос
21
Баутиста
14
Чичарито
11
Ди Мария
17
Гутьеррес
17
Гутьеррес
11
Ди Мария
11
Тевес
8
Верон
8
Верон
11
Тевес
0
Родригес
21
Пасторе
21
Пасторе
0
Родригес
21
Баутиста
7
Баррера
7
Баррера
21
Баутиста
18
Гуардадо
9
Франко
9
Франко
18
Гуардадо
Остались в запасе
Аргентина
Мексика
18
Мартин Палермо
ЦФ
0
Диего Посо
ВР
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Марио Болатти
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
22
Альберто Медина
ЦП
8
Исраэль Кастро
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
11
Карлос Вела
ЦФ
10
Куатемок Бланко
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
18
Мартин Палермо
ЦФ
0
Диего Посо
ВР
12
Ариэль Гарсе
ЦЗ
23
Мариано Андухар
ВР
15
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Марио Болатти
ЦП
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
22
Альберто Медина
ЦП
8
Исраэль Кастро
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
11
Карлос Вела
ЦФ
10
Куатемок Бланко
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Аргентина - Мексика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Паоло Кальканьо
Стефано Айрольди (оба - Италия)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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