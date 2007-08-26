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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Альмерия
Депортиво - Альмерия: обзор матча 26 августа 2007
Депортиво
26.08.2007, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Альмерия
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Статистика матча Депортиво - Альмерия
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Матчи команд
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17.10.2026
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Альмерия
3 : 0
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