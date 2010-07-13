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Шамахы - Лех
Шамахы - Лех: обзор матча 13 июля 2010
Шамахы
13.07.2010, вторник, 19:00
Лига Чемпионов
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Лех
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Статистика матча Шамахы - Лех
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Матчи команд
Шамахы
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Шамахы
- : -
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2 : 2
08.11.2026
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2 : 3
01.11.2026
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Польша. Экстракласа, 12 тур
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Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
АСК Арена
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