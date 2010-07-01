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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нитра - Дьер
Нитра - Дьер: обзор матча 01 июля 2010
Нитра
01.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Дьер
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Личные встречи
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Статистика матча Нитра - Дьер
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0
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0
0
Матчи команд
Нитра
Лига Европы
Дьер
3 : 1
08.07.2010
Нитра
Лига Европы
Нитра
2 : 2
01.07.2010
Дьер
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