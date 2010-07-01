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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зета - Дачия
Зета - Дачия: обзор матча 01 июля 2010
Зета
01.07.2010, четверг, 19:30
Лига Европы
1 : 1
Завершен
Дачия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зета - Дачия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
3 : 0
26.08.2020
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
Лига Европы, 1 раунд
Зета
2 : 2
06.07.2017
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Железничар
1 : 0
29.06.2017
Зета
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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2025.01.06 22:33
8
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2016.02.19 20:20
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2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. Гол Козлова принес «Динамо» победу над черногорской «Зетой»
2018.02.14 18:48
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
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