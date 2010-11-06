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Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 06 ноября 2010
Сандерленд
06.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
9'
А. Гьян
87'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Р. Фуллер
ГОЛ! 2:0!
А. Гьян
Вторая желтая
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Р. Делап
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Д. Менса
Замена
К. Ричардсон
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:0!
А. Гьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
26
Менса
6
Тернер
5
Онуоха
27
Бардсли
27
Эль-Мохамади
14
Хендерсон
6
Каттермол
10
Мальбранк
18
Уэлбек
3
Гьян
3-2-2-3
31
Бегович
25
Файе
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
4
Коллинс
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Джонс
9
Шанли
19
Уолтерс
10
Мальбранк
15
Ричардсон
15
Ричардсон
10
Мальбранк
26
Менса
35
Фердинанд
35
Фердинанд
26
Менса
27
Эль-Мохамади
7
Зенден
7
Зенден
27
Эль-Мохамади
4
Уайтхэд
5
Делап
5
Делап
4
Уайтхэд
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
1
Крейг Гордон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
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