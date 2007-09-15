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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Ганза
Арминия - Ганза: обзор матча 15 сентября 2007
Арминия
15.09.2007, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Ганза
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Статистика матча Арминия - Ганза
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Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Ганза
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ганза
0 : 2
13.10.2026
Меппен
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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