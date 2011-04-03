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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Карпаты
Волынь - Карпаты: обзор матча 03 апреля 2011
Волынь
03.04.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Карпаты
3'
Д. Кожанов
33'
Д. Кожанов
59'
И. Худобяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Карпаты
+2
Желтая карточка
И. Тистык
Замена
И. Тистык
️️️️
Р. Кочиш
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 0:3!
И. Худобяк
Замена
О. Герасимюк
️️️️
С. Параскив
Замена
Е. Павлов
️️️️
А. Бабырь
Желтая карточка
Р. Максимюк
Желтая карточка
Б. Карковский
Желтая карточка
Д. Кожанов
ГОЛ! 0:2!
Д. Кожанов
Замена
В. Гошкодеря
️️️️
В. Лысенко
Желтая карточка
И. Милошевич
ГОЛ! 0:1!
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
15
Роман Максимюк
ЛП
44
Богдан Карковский
ЦП
73
Дмитрий Зозуля
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волынь
3
Роман Годованый
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
37
Игорь Тистык
ЦЗ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
90
Альберто Тиаго
ЦФ
2-5-1-2
42
Недилько
14
Ващук
91
Бутко
15
Максимюк
73
Зозуля
22
Пищур
34
Параскив
77
Пичкур
44
Карковский
10
Бабырь
7
Лысенко
4-1-4-1
22
Тлумак
44
Федецкий
20
Гомес
4
Милошевич
15
Петривский
19
Ткачук
32
Голодюк
30
Кочиш
9
Кожанов
16
Худобяк
20
Зенев
34
Параскив
7
Герасимюк
7
Герасимюк
34
Параскив
7
Лысенко
99
Гошкодеря
99
Гошкодеря
7
Лысенко
10
Бабырь
18
Павлов
18
Павлов
10
Бабырь
30
Кочиш
37
Тистык
37
Тистык
30
Кочиш
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
20
Зенев
80
Батиста
80
Батиста
20
Зенев
Остались в запасе
Волынь
Карпаты
3
Роман Годованый
ЦЗ
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
3
Роман Годованый
ЦЗ
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волынь - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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