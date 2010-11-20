Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Волынь
Кривбасс - Волынь: обзор матча 20 ноября 2010
Кривбасс
20.11.2010, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Волынь
22'
А. Иващенко (П)
71'
А. Максимов
2'
И. Скоба
9'
О. Пищур (П)
35'
О. Пищур
83'
Б. Бутко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Волынь
Замена
Е. Павлов
️️️️
С. Параскив
Желтая карточка
С. Параскив
ГОЛ! 2:4!
Б. Бутко
Замена
В. Каверин
️️️️
С. Рожок
Желтая карточка
В. Сердюк
ГОЛ! 2:3!
А. Максимов
Желтая карточка
В. Шарпар
Замена
С. Параскив
️️️️
Е. Пичкур
Желтая карточка
С. Рожок
Замена
С. Рожок
️️️️
К. Петров
Желтая карточка
И. Скоба
ГОЛ! 1:3!
О. Пищур
Замена
Е. Пичкур
️️️️
В. Гошкодеря
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Иващенко
Замена
Р. Дякив
️️️️
В. Куценко
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Пищур
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Скоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Александр Максимов
(К)
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
35
Саша Стевич
ОП
22
Олександр Пищур
(К)
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Сергей Рожок
ПП
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
32
Ростислав Дякив
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
34
Сорин Параскив
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Боровик
14
Васильев
22
Лисицкий
90
Петров
27
Кицута
4
Сердюк
25
Максимов
20
Куценко
88
Валеев
10
Костышин
77
Иващенко
4-1-5
42
Недилько
77
Бута
91
Бутко
14
Ващук
29
Гринченко
35
Стевич
22
Пищур
88
Скоба
7
Герасимюк
11
Шарпар
99
Гошкодеря
20
Куценко
32
Дякив
32
Дякив
20
Куценко
Рожок
24
Каверин
24
Каверин
Рожок
90
Петров
4
Рожок
4
Рожок
90
Петров
99
Гошкодеря
77
Пичкур
77
Пичкур
99
Гошкодеря
Пичкур
34
Параскив
34
Параскив
Пичкур
Параскив
18
Павлов
18
Павлов
Параскив
Остались в запасе
Кривбасс
Волынь
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
46
Максим Билык
ЦФ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Кривбасс - Волынь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Кривбасс
Волынь
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+