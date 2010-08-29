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Судьи
Главный судья:
Годулян

Шахтер - Мариуполь

29.08.2010, Воскресенье, 20:00 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Украина. Премьер-Лига, 8 тур Шахтер - Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
17 тур
12 декабря, суббота 15:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
2 тур
25 июля, суббота 21:00 Мариуполь 0:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
2 марта, понедельник 20:00 Мариуполь 1:2 Шахтер
3 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Кубок Украины (2008/2009)
1/16 финала
12 сентября, пятница 00:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 23 3 4 53:16 +37 72
2. Динамо К 30 20 5 5 60:24 +36 65
3. Металлист 30 18 6 6 58:26 +32 60
4. Днепр Дп 30 16 9 5 46:20 +26 57
5. Карпаты 30 13 9 8 41:34 +7 48
6. Ворскла 30 10 9 11 37:32 +5 39
7. Таврия 30 10 9 11 44:46 -2 39
8. Металлург Д 30 11 5 14 36:45 -9 38
9. Арсенал К 30 10 7 13 36:38 -2 37
10. 30 9 7 14 26:38 -12 34
11. Волынь 30 9 7 14 27:49 -22 34
12. Заря 30 7 9 14 28:40 -12 30
13. Кривбасс 30 6 11 13 27:45 -18 29
14. Мариуполь 30 7 8 15 45:67 -22 29
15. 30 7 6 17 26:48 -22 27
16. Металлург З 30 6 6 18 18:40 -22 24
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