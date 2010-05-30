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Расписание матчей
Англия - Япония
Англия - Япония: обзор матча 30 мая 2010
Англия
30.05.2010, воскресенье, 16:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Япония
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Япония
Замена
Э. Хески
️️️️
А. Леннон
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
Замена
С. Джеррард
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Бент
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Г. Джонсон
Замена
️️️️
Д. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Англия - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Информация о матче
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