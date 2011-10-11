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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Греция
Грузия - Греция: обзор матча 11 октября 2011
Грузия
11.10.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 12 тур
1 : 2
Завершен
Греция
19'
Д. Таргамадзе
79'
Г. Фотакис
85'
А. Харистеас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Греция
+1
Замена
П. Коне
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 1:2!
А. Харистеас
ГОЛ! 1:1!
Г. Фотакис
Желтая карточка
С. Атанасиадис
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
Д. Салпингидис
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
Замена
Г. Фотакис
️️️️
А. Циолис
Замена
А. Иашвили
️️️️
Ш. Григалашвили
Желтая карточка
Н. Спиропулос
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
Д. Канкава
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Таргамадзе
19'
Желтая карточка
Д. Канкава
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
0
Шота Григалашвили
ЛВ
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Отар Марцваладзе
ЦФ
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Ангелос Харистеас
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
0
Александр Гурули
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Греция
12
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
3-2-2-1-2
0
Ревишвили
0
Каладзе
0
Амисулашвили
6
Хизанишвили
0
Кобиашвили
4
Кашия
0
Таргамадзе
20
Канкава
0
Григалашвили
0
Мчедлидзе
0
Марцваладзе
4-3-3
12
Цорвас
11
Винтра
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
4
Спиропулос
21
Кацуранис
10
Карагунис
6
Циолис
14
Салпингидис
17
Гекас
9
Харистеас
20
Канкава
2
Лобжанидзе
2
Лобжанидзе
20
Канкава
0
Григалашвили
0
Иашвили
0
Иашвили
0
Григалашвили
6
Циолис
16
Фотакис
16
Фотакис
6
Циолис
17
Гекас
0
Коне
0
Коне
17
Гекас
14
Салпингидис
17
Атанасиадис
17
Атанасиадис
14
Салпингидис
Остались в запасе
Грузия
Греция
13
Роин Квасхвадзе
ВР
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
12
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Остались в запасе
12
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Грузия - Греция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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