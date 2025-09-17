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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай U20 - Колумбия U20
Парагвай U20 - Колумбия U20: обзор матча 17 September 2025
Парагвай U20
17.09.2025, Wednesday, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Колумбия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Парагвай U20 - Колумбия U20
Конец матча
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Парагвай U20 - Колумбия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай U20
0 : 1
09.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Южная Корея U20
0 : 0
01.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай U20
2 : 2
21.09.2025
Япония U20
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
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Парагвай U20
Колумбия U20
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
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