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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Швеция
Венгрия - Швеция: обзор матча 02 сентября 2011
Венгрия
02.09.2011, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 9 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
44'
И. Сабич
90'
Г. Рудольф
60'
К. Вильхельмссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Швеция
ГОЛ! 2:1!
Г. Рудольф
Пас отдал
Т. Пришкин
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Т. Пришкин
️️️️
И. Сабич
Замена
Д. Шандор
️️️️
Ж. Липтак
Замена
О. Тойвонен
️️️️
С. Ларссон
Замена
З. Штибер
️️️️
Т. Хайнал
ГОЛ! 1:1!
К. Вильхельмссон
Пас отдал
Й. Элмандер
Замена
Р. Эльм
️️️️
А. Свенссон
Желтая карточка
И. Сабич
Желтая карточка
К. Вильхельмссон
Желтая карточка
Ж. Липтак
ГОЛ! 1:0!
И. Сабич
Пас отдал
Г. Рудольф
Желтая карточка
З. Ибрагимович
19'
Желтая карточка
Д. Майсторович
Пенальти не реализован!
Т. Хайнал
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
9
Владимир Коман
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
8
Имре Сабич
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
13
Золтан Фехер
ЦЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
7
Дьердь Шандор
ЦП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Швеция
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
6
Расмус Эльм
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
3-1-4-2
1
Кирай
14
Лацко
0
Липтак
21
Корчмар
16
Пинтер
9
Коман
6
Элек
8
Варга
15
Хайнал
0
Рудольф
8
Сабич
4-4-2
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Гранквист
4
Майсторович
17
Вендт
7
Ларссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
21
Вильхельмссон
10
Ибрагимович
11
Элмандер
0
Липтак
7
Шандор
7
Шандор
0
Липтак
15
Хайнал
18
Штибер
18
Штибер
15
Хайнал
8
Сабич
9
Пришкин
9
Пришкин
8
Сабич
9
Чельстрем
16
Вернблум
16
Вернблум
9
Чельстрем
8
Свенссон
6
Эльм
6
Эльм
8
Свенссон
7
Ларссон
20
Тойвонен
20
Тойвонен
7
Ларссон
Остались в запасе
Венгрия
Швеция
13
Золтан Фехер
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
14
Петер Халмоши
ЛП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
13
Золтан Фехер
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
14
Петер Халмоши
ЛП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Венгрия - Швеция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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