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Черногория - Болгария
Черногория - Болгария: обзор матча 04 июня 2011
Черногория
04.06.2011, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 7 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
53'
Р. Джалович
66'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Болгария
Замена
С. Делев
️️️️
М. Петров
Замена
Ц. Генков
️️️️
Х. Янев
Замена
М. Кашчелан
️️️️
С. Павичевич
Желтая карточка
М. Пекович
Замена
И. Фатич
️️️️
В. Божович
Замена
С. Йоветич
️️️️
Э. Зверотич
Желтая карточка
С. Павичевич
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
В. Божович
ГОЛ! 1:0!
Р. Джалович
Замена
Ч. Янков
️️️️
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Лука Пейович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
15
Милорад Пекович
ОП
0
Никола Дринчич
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Христо Янев
АП
18
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Иван Фатич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
8
Чавдар Янков
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
3-3-1-2
12
Божович
17
Зверотич
5
Баша
15
Савич
19
Божович
15
Пекович
2
Павичевич
0
Дринчич
9
Вучинич
10
Джалович
4-3-1-1
13
Михайлов
11
Манолев
16
Иванов
5
Бодуров
3
Занев
19
Петров
9
Попов
17
Петров
0
Янев
18
Маркиньос
19
Божович
0
Фатич
0
Фатич
19
Божович
2
Павичевич
7
Кашчелан
7
Кашчелан
2
Павичевич
17
Зверотич
10
Йоветич
10
Йоветич
17
Зверотич
19
Петров
8
Янков
8
Янков
19
Петров
17
Петров
10
Делев
10
Делев
17
Петров
0
Янев
0
Генков
0
Генков
0
Янев
Остались в запасе
Черногория
Болгария
12
Срдьн Блажич
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
1
Владислав Стоянов
ВР
Главный тренер
Лотар Маттеус
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
Главный тренер
Златко Кранчар
Главный тренер
Лотар Маттеус
Статистика матча Черногория - Болгария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
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Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
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