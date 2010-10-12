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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Кипр
Дания - Кипр: обзор матча 12 октября 2010
Дания
12.10.2010, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кипр
48'
М. Расмуссен
81'
К. Лорентцен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Кипр
Желтая карточка
Н. Педерсен
ГОЛ! 2:0!
К. Лорентцен
Желтая карточка
М. Сациас
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
А. Гарпозис
️️️️
А. Авраам
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Э. Алонефтис
ГОЛ! 1:0!
М. Расмуссен
Замена
М. Расмуссен
️️️️
М. Юнкер
Замена
П. Кролдруп
️️️️
Д. Аггер
Замена
П. Христу
️️️️
Э. Хараламбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Леон Йессен
ЛЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
0
Михалис Константину
ЦФ
0
Яннис Оккас
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Дания
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
Кипр
0
Мариос Элиа
ЛЗ
0
Параскевас Христу
ЦЗ
0
Александрос Гарпозис
ЦП
13
Хрисис Михаил
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
4-3-2-1
16
Линдегаард
0
Йессен
4
Аггер
4
Кьер
6
Якобсен
2
Крон-Дели
2
Поульсен
10
Роммедаль
17
Педерсен
14
Лорентцен
0
Юнкер
3-4-1-2
1
Георгаллидес
0
Пурсайтидис
4
Меркис
0
Хараламбус
11
Авраам
0
Алонефтис
0
Добрашинович
0
Сациас
13
Макридис
0
Оккас
0
Константину
4
Аггер
13
Кролдруп
13
Кролдруп
4
Аггер
2
Крон-Дели
10
Эриксен
10
Эриксен
2
Крон-Дели
0
Юнкер
17
Расмуссен
17
Расмуссен
0
Юнкер
0
Хараламбус
0
Христу
0
Христу
0
Хараламбус
11
Авраам
0
Гарпозис
0
Гарпозис
11
Авраам
0
Алонефтис
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
0
Алонефтис
Остались в запасе
Дания
Кипр
7
Вилльям Квист
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
0
Мариос Элиа
ЛЗ
13
Хрисис Михаил
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
7
Вилльям Квист
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
Остались в запасе
0
Мариос Элиа
ЛЗ
13
Хрисис Михаил
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Дания - Кипр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Паркен
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