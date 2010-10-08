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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Нидерланды
Молдова - Нидерланды: обзор матча 08 октября 2010
Молдова
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нидерланды
37'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Нидерланды
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
И. Афеллай
Замена
Н. Жосан
️️️️
А. Дорош
Замена
В. Андроник
️️️️
Е. Чеботару
Замена
И. Бугаев
️️️️
В. Фрунза
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Виорел Фрунза
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Молдова
11
Николай Жосан
ЛП
13
Валерий Андроник
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Нидерланды
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
3-2-2-2
12
Намашко
0
Булгару
16
Болохан
20
Рацу
4
Головатенко
6
Епуряну
11
Суворов
9
Чеботару
15
Дорош
11
Фрунза
4-2-2-2
1
Стекеленбург
2
ван дер Вил
3
Хейтинга
14
Матейсен
0
Питерс
0
Кейт
6
ван Боммел
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
19
Хунтелаар
8
Афеллай
9
Чеботару
13
Андроник
13
Андроник
9
Чеботару
15
Дорош
11
Жосан
11
Жосан
15
Дорош
11
Фрунза
21
Бугаев
21
Бугаев
11
Фрунза
8
Афеллай
20
Эмануэльсон
20
Эмануэльсон
8
Афеллай
Остались в запасе
Молдова
Нидерланды
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Молдова - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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