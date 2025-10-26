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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Карабах - Шамахы
Карабах - Шамахы: обзор матча 26 октября 2025
Карабах
26.10.2025, воскресенье, 17:30
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шамахы
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Протокол Карабах - Шамахы
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Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Карабах - Шамахы
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1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карабах
Лига конференций, 3rd Qualifying Round
Динамо К
- : -
06.08.2026
Карабах
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
Вестри
0 : 3
16.07.2026
Карабах
Лига Европы, 1 раунд
Карабах
3 : 0
09.07.2026
Вестри
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Сумгаит
3 : 4
22.05.2026
Карабах
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Габала
3 : 1
21.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Шамахы
3 : 2
16.05.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Нефтчи
3 : 0
10.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Шамахы
0 : 3
03.05.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Шамахы
2 : 0
26.04.2026
Кяпаз
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Посещаемость:
850 из 31200 зрителей (2%)
Таблица
Команда
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Карабах
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13
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40
-9
38
Полная таблица
Новости команд
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