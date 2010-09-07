Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Сан-Марино
Швеция - Сан-Марино: обзор матча 07 сентября 2010
Швеция
07.09.2010, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 2 тур
6 : 0
Завершен
Сан-Марино
7'
З. Ибрагимович
11'
Д. Симончини (АГ)
26'
А. Симончини (АГ)
51'
А. Гранквист
77'
З. Ибрагимович
90+2'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Сан-Марино
ГОЛ! 6:0!
М. Берг
+2
Замена
М. Берг
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
К. Валентини
️️️️
С. Баччиокки
ГОЛ! 5:0!
З. Ибрагимович
Замена
А. Гасперони
️️️️
Н. Кьяруцци
Замена
Й. Элмандер
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
Ф. Витаиоли
Замена
М. Берретти
️️️️
М. Марани
ГОЛ! 4:0!
А. Гранквист
Замена
А. Гранквист
️️️️
О. Тойвонен
Красная карточка
О. Мельберг
Желтая карточка
М. Марани
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Симончини
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Симончини
11'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
8
Никола Кьяруцци
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Швеция
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Никола Кьяччи
ЦФ
4-1-3-2
12
Виланд
2
Лустиг
4
Майсторович
17
Сафари
3
Мельберг
16
Вернблум
20
Тойвонен
7
Ларссон
9
Чельстрем
10
Ибрагимович
19
Байрами
3-2-2-3
23
Симончини
6
Симончини
13
Делла Валле
4
Витаиоли
18
Мацца
13
Баччиокки
20
Ваннуччи
8
Кьяруцци
7
Витаиоли
20
Сельва
0
Марани
20
Тойвонен
4
Гранквист
4
Гранквист
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
9
Берг
9
Берг
10
Ибрагимович
16
Вернблум
11
Элмандер
11
Элмандер
16
Вернблум
13
Баччиокки
22
Валентини
22
Валентини
13
Баччиокки
0
Марани
0
Берретти
0
Берретти
0
Марани
8
Кьяруцци
8
Гасперони
8
Гасперони
8
Кьяруцци
Остались в запасе
Швеция
Сан-Марино
17
Оскар Вендт
ЛЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
0
Никола Кьяччи
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
17
Оскар Вендт
ЛЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
Остались в запасе
0
Никола Кьяччи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Швеция - Сан-Марино
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Сан-Марино
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
09:47
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Румыния – Швеция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
09:47
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Беларусь Гончаренко добилась крупной победы (4:0)
3 октября
Беларусь – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+