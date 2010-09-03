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Евро-2024
Черногория - Уэльс
Черногория - Уэльс: обзор матча 03 сентября 2010
Черногория
03.09.2010, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Уэльс
30'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Уэльс
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Вукчевич
Замена
М. Новакович
️️️️
Р. Джалович
Замена
К. Морган
️️️️
Д. Коллинс
Замена
В. Божович
️️️️
Б. Бошкович
Желтая карточка
М. Пекович
Замена
Р. Эрншоу
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
С. Риккеттс
Желтая карточка
С. Морисон
Замена
С. Чёрч
️️️️
С. Морисон
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Желтая карточка
С. Павичевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
15
Милорад Пекович
ОП
7
Симон Вукчевич
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
8
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Черногория
19
Владимир Божович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Уэльс
14
Крейг Морган
ЦЗ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
3-3-2-2
12
Божович
17
Зверотич
20
Джудович
5
Баша
0
Йованович
15
Пекович
2
Павичевич
11
Бошкович
7
Вукчевич
9
Вучинич
10
Джалович
4-3-1-2
1
Хеннесси
2
Гантер
19
Коллинс
6
Уилльямс
18
Риккеттс
14
Эдвардс
16
Ледли
0
Воган
11
Бэйл
8
Беллами
9
Морисон
11
Бошкович
19
Божович
19
Божович
11
Бошкович
10
Джалович
13
Новакович
13
Новакович
10
Джалович
7
Вукчевич
11
Бечирай
11
Бечирай
7
Вукчевич
19
Коллинс
14
Морган
14
Морган
19
Коллинс
14
Эдвардс
18
Эрншоу
18
Эрншоу
14
Эдвардс
9
Морисон
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Морисон
Остались в запасе
Черногория
Уэльс
Главный тренер
Златко Кранчар
Главный тренер
Джон Тошак
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Златко Кранчар
Главный тренер
Джон Тошак
Статистика матча Черногория - Уэльс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
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25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
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06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
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