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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Грузия
Греция - Грузия: обзор матча 03 сентября 2010
Греция
03.09.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
72'
Н. Спиропулос
3'
А. Иашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Грузия
Замена
Г. Меребашвили
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
А. Пападопулос
Желтая карточка
З. Хизанишвили
Желтая карточка
К. Кацуранис
ГОЛ! 1:1!
Н. Спиропулос
Замена
К. Митроглу
️️️️
Г. Сейтаридис
Замена
Н. Гелашвили
️️️️
В. Двалишвили
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Самарас
Замена
Джано
️️️️
А. Иашвили
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
Г. Самарас
ГОЛ! 0:1!
А. Иашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
16
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
0
Гогита Гогуа
ЛП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
9
Николоз Гелашвили
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
10
Джано
АП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
3-2-2-3
13
Сифакис
0
Пападопулос
19
Папастатопулос
15
Торосидис
4
Спиропулос
2
Сейтаридис
21
Кацуранис
10
Карагунис
14
Салпингидис
7
Самарас
17
Гекас
3-2-2-1
0
Ревишвили
0
Каладзе
6
Хизанишвили
0
Амисулашвили
2
Лобжанидзе
16
Квирквелия
0
Иашвили
0
Гогуа
14
Двалишвили
7
Самарас
7
Нинис
7
Нинис
7
Самарас
2
Сейтаридис
9
Митроглу
9
Митроглу
2
Сейтаридис
14
Двалишвили
9
Гелашвили
9
Гелашвили
14
Двалишвили
0
Гогуа
15
Меребашвили
15
Меребашвили
0
Гогуа
0
Иашвили
10
Джано
10
Джано
0
Иашвили
Остались в запасе
Греция
Грузия
12
Александрос Цорвас
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Греция - Грузия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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