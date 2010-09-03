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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Венгрия
Швеция - Венгрия: обзор матча 03 сентября 2010
Швеция
03.09.2010, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Венгрия
51'
П. Вернблум
73'
П. Вернблум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Венгрия
+3
Желтая карточка
П. Лазар
+1
Желтая карточка
Ж. Лацко
Желтая карточка
Г. Кирай
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Г. Рудольф
Желтая карточка
О. Тойвонен
ГОЛ! 2:0!
П. Вернблум
Желтая карточка
Ж. Липтак
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Элек
ГОЛ! 1:0!
П. Вернблум
Замена
С. Ларссон
️️️️
Й. Элмандер
Замена
С. Хусти
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Й. Виланд
️️️️
А. Исакссон
Замена
К. Чельстрем
️️️️
А. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Пал Лазар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Венгрия
11
Саболч Хусти
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
4-1-2-3
1
Исакссон
2
Лустиг
4
Майсторович
17
Сафари
3
Мельберг
16
Вернблум
20
Тойвонен
8
Свенссон
11
Элмандер
10
Ибрагимович
19
Байрами
4-4-1-1
1
Кирай
17
Лазар
23
Юхас
0
Липтак
14
Лацко
9
Коман
16
Вадоч
6
Элек
7
Джуджак
10
Гера
0
Рудольф
1
Исакссон
12
Виланд
12
Виланд
1
Исакссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
9
Чельстрем
8
Свенссон
11
Элмандер
7
Ларссон
7
Ларссон
11
Элмандер
7
Джуджак
11
Хусти
11
Хусти
7
Джуджак
0
Рудольф
15
Хайнал
15
Хайнал
0
Рудольф
6
Элек
9
Пришкин
9
Пришкин
6
Элек
Остались в запасе
Швеция
Венгрия
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Швеция - Венгрия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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- : -
14.11.2026
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1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
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