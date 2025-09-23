Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Абердин
Данди Юнайтед - Абердин: обзор матча 23 сентября 2025
Данди Юнайтед
23.09.2025, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Данди Юнайтед - Абердин
Новости команд
Все
Данди Юнайтед
Абердин
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа, 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
27 августа, 08:27
«Абердин» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.79
21 августа, 08:35
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
23 июля, 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
28 августа 2022, 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
11 сентября 2016, 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
20 ноября 2015, 07:58
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
- : -
27.09.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
- : -
27.09.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Селтик
- : -
27.09.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
- : -
27.09.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
- : -
27.09.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
- : -
27.09.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
- : -
27.09.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Селтик
- : -
27.09.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
- : -
27.09.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
- : -
27.09.2025
Абердин
Последние матчи
Все
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
23.09.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
3 : 3
13.09.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
0 : 0
13.09.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
0 : 2
31.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
23.09.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
3 : 3
13.09.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
0 : 2
31.08.2025
Данди Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
2 : 3
10.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
23.09.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
0 : 0
13.09.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
28.08.2025
Абердин
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
Архив
