Амкар-Пермь - Зенит

|18 тур
|16 августа, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|2:4
|Зенит
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|Амкар-Пермь
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|2:4
|Зенит
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|Амкар-Пермь
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Зенит
|14 тур
|19 июля, суббота
|20:00
|Зенит
|2:0
|Амкар-Пермь
|18 тур
|28 июля, суббота
|14:00
|Зенит
|0:0
|Амкар-Пермь
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Зенит
|17 тур
|28 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|2:0
|Амкар-Пермь
|2 тур
|26 марта, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:3
|Зенит
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Зенит
|14 тур
|2 июля, суббота
|20:00
|Зенит
|5:1
|Амкар-Пермь
|25 тур
|4 октября, понедельник
|00:00
|Зенит
|0:0
|Амкар-Пермь
|6 тур
|11 апреля, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:2
|Зенит