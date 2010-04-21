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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Т. Калугин, В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область

Амкар-Пермь - Зенит

21.04.2010, Среда, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Амкар-Пермь - Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 2:4 Зенит
4 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
14 тур
19 июля, суббота 20:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 14:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Зенит
14 тур
2 июля, суббота 20:00 Зенит 5:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
4 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:2 Зенит
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