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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - ХИК
Интер - ХИК: обзор матча 23 сентября 2025
Интер
23.09.2025, вторник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
ХИК
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - ХИК
Завершен
Замена
J. Hamalainen (o.g.)
️️️️➡️️
Юсси Ниска
87'
87'
Замена
David Ezeh
️️️️➡️️
Бенжи Мичел
Замена
Iiro Järvinen
️️️️➡️️
Bismark Ampofo
87'
84'
Желтая карточка
Pyry Mentu
77'
Замена
Висенте Бесуйен
️️️️➡️️
Сантери Хостикка
77'
Замена
Джере Каллинен
️️️️➡️️
Giorgos Kanelopoulos
Замена
Joonas Kekarainen
️️️️➡️️
Christian Ouguehi
74'
Замена
Jasse Tuominen
️️️️➡️️
Йоханнес Или-Кокко
74'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Жан Боту
ЛВ
77
Momodou Sarr
ЦФ
16
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
ХИК
30
Рикардо Фридрих
ВР
6
Вилле Тикканен
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
13
Kaius Simojoki
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
8
Pyry Mentu
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
7
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
9
Jasse Tuominen
ЦФ
30
Kariim Al-Wehliye
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
ХИК
1
Elmo Henriksson
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
15
Джере Каллинен
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
David Ezeh
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
4-2-2-2
1
2
Ниска
24
22
5
Гранлунд
23
17
11
Боту
8
Или-Кокко
16
77
4-3-1-2
30
Фридрих
28
Илитолва
6
13
6
Тикканен
8
22
4
Ринг
91
Мичел
7
7
Хостикка
24
20
20
24
8
Или-Кокко
9
9
8
Или-Кокко
17
19
19
17
2
Ниска
3
3
2
Ниска
7
15
Каллинен
15
Каллинен
7
7
Хостикка
17
Бесуйен
17
Бесуйен
7
Хостикка
91
Мичел
19
19
91
Мичел
Остались в запасе
Интер
ХИК
12
Eero Vuorjoki
ВР
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
30
Kariim Al-Wehliye
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
1
Elmo Henriksson
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
13
Tino Kangasaho
ВР
6
V. Vehkonen
ЦЗ
30
Kariim Al-Wehliye
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Остались в запасе
1
Elmo Henriksson
ВР
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Интер - ХИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
Посещаемость:
3570
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Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
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2017.12.10 00:34
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Икарди может сыграть с «Аталантой»
2017.11.10 07:31
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
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0 : 2
27.06.2026
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Мариехамн
0 : 4
23.06.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
17.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Мариехамн
0 : 2
27.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
17.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Интер
0 : 0
13.06.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
КуПС
1 : 1
30.05.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
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13.06.2026
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