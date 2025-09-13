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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - ХИК
СИК - ХИК: обзор матча 13 сентября 2025
СИК
13.09.2025, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
3 : 3
Завершен
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СИК
ХИК
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
1
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
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СИК
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 2
27.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Мариехамн
0 : 4
23.06.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
СИК
1 : 2
17.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 2
27.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Интер
1 : 1
23.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
СИК
1 : 2
17.06.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Лахти
2 : 3
13.06.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
Гнистан
3 : 2
30.05.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
ХИК
0 : 4
27.06.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
Мариехамн
0 : 4
23.06.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
ХИК
3 : 3
17.06.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Яро
2 : 5
13.06.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
ХИК
1 : 0
30.05.2026
Мариехамн
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