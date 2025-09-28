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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Куско
Университарио - Куско: обзор матча 28 сентября 2025
Университарио
28.09.2025, воскресенье, 02:00
Перу. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Куско
22'
А. Валера
26'
W. Riveros
64'
А. Валера (П)
35'
F. Callejo
86'
J. Tévez (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Куско
Завершен
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
89'
Замена
Paolo Reyna
️️️️➡️️
Хайро Конча
89'
88'
Желтая карточка
Juan Tévez
86'
Замена
Alex Miguel Custodio
️️️️➡️️
Alvaro Ampuero
86'
Замена
Miguel Aucca
️️️️➡️️
Carlos Diez
86'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Juan Tévez
Желтая карточка
Williams Riveros
84'
Замена
Jorge Murrugarra
️️️️➡️️
Хесус Кастильо
74'
Замена
Сесар Инга
️️️️➡️️
J. Carabali
69'
Замена
Эдисон Флорес
️️️️➡️️
Jairo Vélez
69'
67'
Замена
Pierre Da Silva
️️️️➡️️
Nicolás Silva
66'
Замена
José Zevallos
️️️️➡️️
M. Ruidias
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Алекс Валера
64'
49'
Замена
Juan Tévez
️️️️➡️️
F. Callejo
35'
ГОЛ! 2:1!
F. Callejo
ГОЛ! 2:0!
Williams Riveros
26'
ГОЛ! 1:0!
Алекс Валера
Пас отдал
Martín Pérez Guedes
22'
1'
Желтая карточка
Alvaro Ampuero
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
20
Jairo Vélez
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
24
Энди Поло
(К)
ПВ
27
J. Carabali
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Куско
28
Pedro Diaz
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
26
Nicolás Silva
(К)
ЦП
10
Iván Colman
ЦП
22
Lucas Colitto
ЦП
16
Oswaldo Valenzuela
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
Главный тренер
Мигель Ронделли
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЦЗ
14
Paolo Reyna
ЦЗ
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Куско
13
Andy Vidal
ВР
21
José Zevallos
ЦЗ
4
Alex Miguel Custodio
ЦЗ
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
7
Pierre Da Silva
ЦП
5
Miguel Aucca
ЦП
32
Julián Aquino
ЦП
11
Juan Tévez
ЦФ
3-4-1-2
1
4
Сантамария
3
5
20
6
Кастильо
16
17
Конча
24
Поло
20
Валера
27
3-5-2
28
24
2
6
26
22
16
14
10
9
8
27
33
Инга
33
Инга
27
17
Конча
14
14
17
Конча
6
Кастильо
23
23
6
Кастильо
16
11
11
16
20
19
Флорес
19
Флорес
20
24
21
21
24
6
4
4
6
26
7
7
26
14
5
5
14
9
11
11
9
Остались в запасе
Университарио
Куско
25
Miguel Vargas
ВР
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
13
Andy Vidal
ВР
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
Главный тренер
Мигель Ронделли
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
34
Esteban Cruz
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
9
Диего Чурин
ЦФ
Остались в запасе
13
Andy Vidal
ВР
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
32
Julián Aquino
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Мигель Ронделли
Статистика матча Университарио - Куско
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
327
487
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Ureta, Peru
Стадион:
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Университарио
Куско
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
3 : 0
27.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 5 тур
Куско
2 : 3
21.05.2026
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17.05.2026
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