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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - Интер
СИК - Интер: обзор матча 27 сентября 2025
СИК
27.09.2025, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Интер
8'
E. Mastokangas
35'
A. Wilson
56'
Ю. Ниска
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СИК - Интер
Завершен
Замена
Valentín Gasc
️️️️➡️️
Armaan Wilson
90'
+1
Желтая карточка
Келвин Пиреш
85'
85'
Желтая карточка
Christian Ouguehi
82'
Замена
J. Hamalainen (o.g.)
️️️️➡️️
Альбин Гранлунд
82'
Замена
Iiro Järvinen
️️️️➡️️
Bismark Ampofo
76'
Желтая карточка
Florian Krebs
Замена
Jeremiah Streng
️️️️➡️️
Олатунджи Тессилими
74'
68'
Замена
Jasse Tuominen
️️️️➡️️
Жан Боту
65'
Желтая карточка
Юсси Ниска
Замена
Lauri Laine
️️️️➡️️
Elias Mastokangas
64'
Замена
Oskari Väistö
️️️️➡️️
Samuel Chukwudi
64'
Замена
Salim Giabo Yussif
️️️️➡️️
Мурило
64'
56'
ГОЛ! 2:1!
Юсси Ниска
46'
Замена
Joonas Kekarainen
️️️️➡️️
Йоханнес Или-Кокко
ГОЛ! 2:0!
Armaan Wilson
Пас отдал
Мурило
35'
27'
Желтая карточка
Альбин Гранлунд
Желтая карточка
Kasper Paananen
25'
24'
Желтая карточка
Luka Kuittinen
ГОЛ! 1:0!
Elias Mastokangas
Пас отдал
Alenis Vargas
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Мурило
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
13
Келвин Пиреш
ЦЗ
23
Armaan Wilson
ЦЗ
18
Markus Arsalo
ЦП
17
Олатунджи Тессилими
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
10
Kasper Paananen
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Жан Боту
ЛВ
77
Momodou Sarr
ЦФ
16
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
СИК
5
Oskari Väistö
ЦЗ
33
Aniis Machaal
ЦП
6
Salim Giabo Yussif
ЦП
10
Valentín Gasc
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
26
Lauri Laine
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Интер
6
V. Vehkonen
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
9
Jasse Tuominen
ЦФ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
4-3-3
1
22
Мурило
13
Пиреш
23
67
Обилейе
18
17
Тессилими
19
70
10
28
4-2-2-2
1
24
5
Гранлунд
22
2
Ниска
23
17
8
Или-Кокко
11
Боту
16
77
28
5
5
28
22
Мурило
6
6
22
Мурило
23
10
10
23
19
26
26
19
17
Тессилими
9
9
17
Тессилими
8
Или-Кокко
20
20
8
Или-Кокко
5
Гранлунд
3
3
5
Гранлунд
11
Боту
9
9
11
Боту
17
19
19
17
Остались в запасе
СИК
Интер
33
Aniis Machaal
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
6
V. Vehkonen
ЦЗ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
33
Aniis Machaal
ЦП
30
Проспер Падера
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Остались в запасе
6
V. Vehkonen
ЦЗ
23
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча СИК - Интер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
Посещаемость:
3121
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1 : 2
17.06.2026
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17.06.2026
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Интер
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1 : 1
23.06.2026
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1 : 2
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1 : 1
23.06.2026
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3 : 3
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Интер
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Интер
0 : 0
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