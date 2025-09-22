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Пеньяроль - Хувентуд: обзор матча 22 сентября 2025

Пеньяроль
22.09.2025, понедельник, 00:30
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Хувентуд
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Пеньяроль - Хувентуд
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Посещаемость:
14000
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14 января
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Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
2025.10.20 12:37
2
Лучший игрок ЧМ-2010 проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
2024.11.14 10:23
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Пеньяроль
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Хувентуд
2 : 5
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28.05.2026
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0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
Сентраль Эспаньол
Кубок Либертадорес, 6 тур
Пеньяроль
0 : 1
28.05.2026
Санта-Фе
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 5 тур
Пеньяроль
1 : 1
22.05.2026
Коринтианс
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Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
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31.05.2026
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22.05.2026
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16.05.2026
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