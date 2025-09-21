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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Ливерпуль
Насьональ - Ливерпуль: обзор матча 21 сентября 2025
Насьональ
21.09.2025, воскресенье, 00:30
Уругвай. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
39'
Н. Лопес
80'
L. Boggio
90+2'
J. Cruz De los Santos
32'
A. Hernández
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Ливерпуль
Завершен
Замена
Lucas Villalba
️️️️➡️️
Максимилиано Гомес
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Juan Cruz De los Santos
90'
+2
90'
+1
Замена
Nahuel Soria
️️️️➡️️
Gonzalo Nápoli
85'
Вторая желтая
Martín Rabuñal
85'
Замена
R. Machado
️️️️➡️️
Кевин Амаро
85'
Замена
Lucas Suárez
️️️️➡️️
Francisco Bregante
ГОЛ! 2:1!
Luciano Boggio
80'
75'
Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
Замена
Gonzalo Carneiro
️️️️➡️️
Николас Лопес
71'
Замена
Juan Cruz De los Santos
️️️️➡️️
L. Rodriguez
66'
Желтая карточка
L. Rodriguez
62'
62'
Замена
Ezequiel Forclaz
️️️️➡️️
M. Castro
62'
Замена
Franco Catarozzi
️️️️➡️️
Lucas Acosta
41'
Желтая карточка
Enzo Castillo
41'
Желтая карточка
Martín Rea
ГОЛ! 1:1!
Николас Лопес
39'
35'
Желтая карточка
Abel Hernández
32'
ГОЛ! 0:1!
Abel Hernández
Желтая карточка
Emiliano Ancheta
12'
10'
Желтая карточка
Martín Rabuñal
Желтая карточка
Luciano Boggio
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
7
Николас Лопес
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Ливерпуль
25
Sebastián Lentinelly
ВР
24
Кевин Амаро
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
3
Martín Rea
ЦЗ
20
Martín Rabuñal
ЦП
8
Gonzalo Nápoli
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
22
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
77
Lucas Villalba
ЦФ
Ливерпуль
25
Emiliano Marquez
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
26
Ezequiel Forclaz
ЦП
23
Franco Catarozzi
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
14
Nahuel Soria
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
4-1-3-2
1
Мехия
13
29
27
4
Коатес
28
Олива
14
Лодейро
23
6
9
Гомес
7
Лопес
4-2-4
25
32
23
3
24
Амаро
20
8
22
11
16
99
23
19
19
23
7
Лопес
20
20
7
Лопес
9
Гомес
77
77
9
Гомес
32
3
3
32
11
26
26
11
16
23
23
16
8
14
14
8
24
Амаро
9
9
24
Амаро
Остались в запасе
Насьональ
Ливерпуль
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
25
Emiliano Marquez
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
15
Paolo Calione
ЦЗ
30
Hayen Palacios
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
Остались в запасе
25
Emiliano Marquez
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Насьональ - Ливерпуль
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
Посещаемость:
20000
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