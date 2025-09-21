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Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Университарио
УТ де Кахамарка - Университарио: обзор матча 21 сентября 2025
УТ де Кахамарка
21.09.2025, воскресенье, 03:00
Перу. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Университарио
67'
E. Ramirez
32'
А. Валера
90+8'
А. Валера
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТ де Кахамарка - Университарио
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Алекс Валера
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Алекс Валера
90'
Желтая карточка
Диего Чурин
Замена
José De la Cruz
️️️️➡️️
André Vasquez
90'
Замена
Leonardo Rugel
️️️️➡️️
Juan Cruz Vega
90'
83'
Замена
Диего Чурин
️️️️➡️️
Альдо Корсо
Замена
Joaquín Aguirre
️️️️➡️️
Cristian Mejia
79'
73'
Замена
Эдисон Флорес
️️️️➡️️
Хайро Конча
73'
Замена
Сесар Инга
️️️️➡️️
J. Carabali
73'
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Jairo Vélez
Желтая карточка
Freddy Oncoy
70'
ГОЛ! 1:1!
Erinson Ramirez
67'
Замена
Erinson Ramirez
️️️️➡️️
Luis Garro
66'
Замена
Roberto Villamarín
️️️️➡️️
Luis Alvarez
66'
62'
Замена
Орасио Калькатерра
️️️️➡️️
Martín Pérez Guedes
53'
Желтая карточка
Jairo Vélez
46'
Желтая карточка
Martín Pérez Guedes
Желтая карточка
André Vasquez
45'
+3
32'
ГОЛ! 0:1!
Алекс Валера
Пас отдал
Хайро Конча
22'
Желтая карточка
Хесус Кастильо
Желтая карточка
Joshua Cantt
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТ де Кахамарка
21
Diego Campos
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
8
Cristian Mejia
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
11
Jarlin Quintero
(К)
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
27
J. Carabali
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
УТ де Кахамарка
12
Manuel Heredia
ВР
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
5
Joaquín Aguirre
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
22
Geimer Balanta
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
28
José De la Cruz
ЦФ
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
33
Сесар Инга
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
14
Paolo Reyna
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
10
Орасио Калькатерра
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
9
Диего Чурин
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
3-5-2
21
17
6
4
13
20
26
11
15
14
8
3-4-1-2
1
29
Корсо
5
3
6
Кастильо
20
17
Конча
16
24
Поло
20
Валера
27
14
16
16
14
8
5
5
8
26
3
3
26
17
18
18
17
20
28
28
20
27
33
Инга
33
Инга
27
16
10
Калькатерра
10
Калькатерра
16
20
11
11
20
29
Корсо
9
Чурин
9
Чурин
29
Корсо
17
Конча
19
Флорес
19
Флорес
17
Конча
Остались в запасе
УТ де Кахамарка
Университарио
12
Manuel Heredia
ВР
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
22
Geimer Balanta
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
25
Miguel Vargas
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
14
Paolo Reyna
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
12
Manuel Heredia
ВР
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
22
Geimer Balanta
ЦП
Остались в запасе
25
Miguel Vargas
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
14
Paolo Reyna
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча УТ де Кахамарка - Университарио
3
5
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
385
475
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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0 : 0
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Перу. Лига 1, 16 тур
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0 : 0
23.05.2026
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Депортиво Мокегуа
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23.05.2026
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Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
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2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
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Университарио
2 : 1
31.05.2026
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0 : 0
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0 : 0
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