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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Спортинг Кристал - Альянса Атлетико
Спортинг Кристал - Альянса Атлетико: обзор матча 17 сентября 2025
Спортинг Кристал
17.09.2025, среда, 21:00
Перу. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Альянса Атлетико
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг Кристал - Альянса Атлетико
Завершен
80'
Замена
Federico Illanes
️️️️➡️️
Frank Ysique
Желтая карточка
Карлос Лора
73'
Замена
Карлос Лора
️️️️➡️️
Nicolás Pasquini
66'
Замена
Кристиан Бенавенте
️️️️➡️️
Leandro Sosa
66'
66'
Замена
Christian Vasquez
️️️️➡️️
Horacio Benincasa
66'
Замена
Jimmy Pérez
️️️️➡️️
Guillermo Larios
66'
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Luis Olmedo
52'
Желтая карточка
Guillermo Larios
Замена
Fernando Pacheco
️️️️➡️️
Макслорен Кастро
46'
Замена
Фелипе Визеу
️️️️➡️️
Irven Ávila
46'
Желтая карточка
Santiago González
45'
35'
Замена
Alexis Cossio
️️️️➡️️
Anthony Gordillo
Замена
Мартин Тавара
️️️️➡️️
Кристофер Гонсалес
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг Кристал
1
Диего Энрикес
ВР
15
Alejandro Pósito
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
77
Nicolás Pasquini
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
(К)
ЦЗ
8
Leandro Sosa
ЦП
8
Хесус Претелл
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Santiago González
ЦП
11
Irven Ávila
ЦФ
23
Макслорен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
(К)
ВР
30
Piero Guzman
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
23
Luis Olmedo
ЦП
22
Frank Ysique
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Спортинг Кристал
12
Renato Solís
ВР
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
15
Карлос Лора
ПЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
25
Мартин Тавара
ЦП
24
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
15
Alexis Cossio
ЦЗ
3
Christian Vasquez
ЦЗ
7
Rodrigo Castro
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
4-4-2
1
Энрикес
15
77
19
Йотун
96
Абрам
8
10
Гонсалес
7
8
Претелл
23
Кастро
11
3-2-4-1
22
13
24
15
30
4
23
22
16
29
11
77
15
Лора
15
Лора
77
8
14
Бенавенте
14
Бенавенте
8
10
Гонсалес
25
Тавара
25
Тавара
10
Гонсалес
23
Кастро
24
24
23
Кастро
11
9
Визеу
9
Визеу
11
24
15
15
24
13
3
3
13
11
20
20
11
22
5
5
22
23
14
14
23
Остались в запасе
Спортинг Кристал
Альянса Атлетико
12
Renato Solís
ВР
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
95
Daniel Prieto
ВР
7
Rodrigo Castro
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Остались в запасе
12
Renato Solís
ВР
5
Rafael Lutiger
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
26
Ian Wisdom
ЦП
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
7
Rodrigo Castro
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
Главный тренер
Эндерсон Морейра
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Статистика матча Спортинг Кристал - Альянса Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
8
12
Офсайды
5
3
Количество передач
459
204
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
57
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Эстадио Альберто Гальярдо
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