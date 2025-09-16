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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - УТ де Кахамарка
АДТ - УТ де Кахамарка: обзор матча 16 сентября 2025
АДТ
16.09.2025, вторник, 23:00
Перу. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
УТ де Кахамарка
3'
Г. Дуланто
62'
J. Rojas
74'
M. Da Luz
89'
J. Quintero
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - УТ де Кахамарка
Завершен
Замена
Óscar Pinto
️️️️➡️️
Карлос Кабельо
90'
+1
89'
ГОЛ! 3:1!
Jarlin Quintero
Пас отдал
José De la Cruz
83'
Замена
Leonardo Rugel
️️️️➡️️
Piero Serra
Замена
Hernán Rengifo
️️️️➡️️
Mauro Da Luz
83'
Замена
D'Alessandro Montenegro
️️️️➡️️
Joao Rojas
83'
ГОЛ! 3:0!
Mauro Da Luz
Пас отдал
Gerson Barreto
74'
70'
Замена
José De la Cruz
️️️️➡️️
Juan Cruz Vega
70'
Замена
Geimer Balanta
️️️️➡️️
Erinson Ramirez
ГОЛ! 2:0!
Joao Rojas
Пас отдал
Mauro Da Luz
62'
Желтая карточка
Густаво Дуланто
56'
Желтая карточка
Ángel Pérez
53'
46'
Замена
Freddy Oncoy
️️️️➡️️
Luis Alvarez
Замена
Gerson Barreto
️️️️➡️️
N. Bazan
46'
45'
+5
Желтая карточка
Erinson Ramirez
Замена
Arthur Gutiérrez
️️️️➡️️
Josué Alvino
39'
Желтая карточка
Joao Rojas
36'
26'
Желтая карточка
Luis Alvarez
24'
Желтая карточка
Jarlin Quintero
ГОЛ! 1:0!
Густаво Дуланто
Пас отдал
Fernando Bersano
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
3
Fernando Bersano
ЦЗ
14
Карлос Кабельо
ЦЗ
24
Ángel Pérez
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
15
Josué Alvino
ЦП
28
Jhair Soto
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
77
Mauro Da Luz
ЦП
7
Joao Rojas
(К)
ЦФ
31
N. Bazan
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
УТ де Кахамарка
21
Diego Campos
ВР
27
Piero Serra
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
11
Jarlin Quintero
(К)
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
АДТ
1
Carlos Grados
ВР
20
Arthur Gutiérrez
ЦЗ
14
D'Alessandro Montenegro
ЦЗ
28
Óscar Pinto
ЦП
88
Gerson Barreto
ЦП
27
Alexander Hidalgo
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
УТ де Кахамарка
12
Manuel Heredia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
17
Luis Garro
ЦЗ
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
13
Freddy Oncoy
ЦП
22
Geimer Balanta
ЦП
28
José De la Cruz
ЦФ
4-4-2
1
3
24
55
Дуланто
14
Кабельо
15
29
77
28
31
7
3-5-2
21
27
6
4
18
20
14
8
26
15
11
15
20
20
15
7
14
14
7
14
Кабельо
28
28
14
Кабельо
31
88
88
31
77
9
9
77
27
3
3
27
14
13
13
14
18
22
22
18
26
28
28
26
Остались в запасе
АДТ
УТ де Кахамарка
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
12
Manuel Heredia
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Остались в запасе
1
Carlos Grados
ВР
27
Alexander Hidalgo
ЦП
2
Jair Reyes
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
Остались в запасе
12
Manuel Heredia
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
7
Yehider Ibargüen
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Статистика матча АДТ - УТ де Кахамарка
3
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
2
1
Количество передач
273
480
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Víctor Cori, Peru
Стадион:
Унион Тарма
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АДТ
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
АДТ
1 : 2
30.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
Спортинг Кристал
2 : 1
24.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 2
09.05.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
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