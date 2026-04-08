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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Локомотив Пл
Ботев - Локомотив Пл: обзор матча 08 апреля 2026
Ботев
08.04.2026, среда, 20:30
Болгария. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив Пл
45+2'
Т. Неделев (П)
23'
К. Иту
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Локомотив Пл
Завершен
90'
+6'
88'
Замена
Lucas Ryan
️️️️➡️️
Todor Pavlov
88'
Замена
Gianni Touma
️️️️➡️️
Sevi Idriz
Замена
Никола Илиев
️️️️➡️️
Lucas Araujo
86'
85'
Желтая карточка
A. Chindris
Замена
Zakaria Tindano
️️️️➡️️
Nikolay Minkov
80'
71'
Замена
Julien Lamy
️️️️➡️️
Кэтэлин Иту
Замена
Уильямс Чимези
️️️️➡️️
Эмерсон Родригес
65'
61'
Желтая карточка
Todor Pavlov
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тодор Неделев
45'
+2
45'
+1'
23'
ГОЛ! 0:1!
Кэтэлин Иту
Пас отдал
Парвизджон Умарбаев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
29
Даниэл Наумов
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
45
Edson Silva
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Эмерсон Родригес
ПП
90
Самуэль Калу
ПВ
77
Lucas Araujo
ЦФ
30
Franklin Mascote
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Локомотив Пл
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
23
Martin Ruskov
ЦЗ
2
Adrián Cova
ЦЗ
94
Кэтэлин Иту
ЦП
3
Miha Trdan
ЦП
22
I. Ivanov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
77
Joel Zwarts
ЦФ
7
Sevi Idriz
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Ботев
1
Hristiyan Slavkov
ВР
41
Zakaria Tindano
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Энрике Жоку
ОП
14
Carlos Algarra López
ЦП
13
Samuil Tsonov
ЦП
7
Никола Илиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
44
Carlos Meotti
ЦФ
Локомотив Пл
40
Петар Зовко
ВР
13
Lucas Ryan
ЦЗ
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
3-4-1-2
29
Наумов
38
Балояннис
4
Сольдо
42
17
45
8
Неделев
10
Родригес
90
Калу
30
77
3-3-1-3
1
5
23
2
94
Иту
3
22
39
Умарбаев
4
7
77
17
41
41
17
22
Кватен
22
Кватен
14
14
77
7
Илиев
7
Илиев
77
10
Родригес
88
Чимези
88
Чимези
10
Родригес
5
13
13
5
7
10
10
7
94
Иту
99
99
94
Иту
Остались в запасе
Ботев
Локомотив Пл
1
Hristiyan Slavkov
ВР
28
Энрике Жоку
ОП
13
Samuil Tsonov
ЦП
44
Carlos Meotti
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
40
Петар Зовко
ВР
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
28
Энрике Жоку
ОП
13
Samuil Tsonov
ЦП
44
Carlos Meotti
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Ботев - Локомотив Пл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Lyuboslav Lyubomirov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
Посещаемость:
12000
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5 : 0
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2 : 1
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16.05.2026
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Ботев
1 : 2
12.05.2026
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2 : 0
09.05.2026
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2 : 0
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Локомотив Пл
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2 : 0
08.05.2026
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