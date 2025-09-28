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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ноа - Арарат
Ноа - Арарат: обзор матча 28 сентября 2025
Ноа
28.09.2025, воскресенье, 18:00
Армения. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Арарат
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Статистика матча Ноа - Арарат
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1
1
Информация о матче
Стадион:
Армавир Сити
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Арарат
«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«АЗ Алкмар» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
25 февраля
Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января
5
«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«АЗ Алкмар» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
25 февраля
Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января
5
«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»
2025.10.12 13:15
2
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:31
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
2024.12.12 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
2022.10.22 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
2022.10.14 12:22
2
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Ноа
Арарат
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат-Армения
0 : 4
10.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат-Армения
0 : 4
10.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Гандзасар
1 : 4
06.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ноа
8 : 3
19.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Ширак
0 : 2
01.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Арарат-Армения
4 : 0
25.04.2026
Арарат
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