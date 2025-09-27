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Гандзасар - Пюник: обзор матча 27 сентября 2025

Гандзасар
27.09.2025, суббота, 18:00
Армения. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Пюник
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Гандзасар - Пюник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Гандзасар
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Гандзасар
Пюник
Экс-хавбек «Локомотива» Куликов продлил контракт с зарубежным клубом
12:38
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
21
Самошников вернулся в расположение «Спартака»
3 февраля
2
«Спартак» – «Пюник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
Назван один из иностранных соперников «Спартака» на сборах
8 января
Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении
2024.11.30 18:35
1
Экс-хавбек «Локомотива» Куликов продлил контракт с зарубежным клубом
12:38
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
21
Самошников вернулся в расположение «Спартака»
3 февраля
2
«Спартак» – «Пюник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
Назван один из иностранных соперников «Спартака» на сборах
8 января
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Гандзасар
Пюник
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат-Армения
1 : 0
27.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Гандзасар
0 : 2
18.05.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Пюник
2 : 0
09.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат-Армения
1 : 0
27.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Гандзасар
0 : 2
18.05.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Алашкерт
3 : 1
09.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Гандзасар
1 : 4
06.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Гандзасар
0 : 1
02.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Пюник
0 : 0
23.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Гандзасар
0 : 2
18.05.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Пюник
2 : 0
09.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат-Армения
1 : 0
06.05.2026
Пюник
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